Прокуратура поставила на контроль ДТП с 10-летней девочке в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура контролирует проверку по факту происшествия с участием несовершеннолетней в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.

-По имеющейся информации, днем 12 сентября 51-летний водитель "Ниссан Лиф" ехал по улице Декабристов. Он наехал на 10-летнюю школьницу, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве.

Девочке понадобилась помощь медиков. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.