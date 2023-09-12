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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 12:40

Прокуратура поставила на контроль ДТП с 10-летней девочке в Ангарске

Происшествие случилось 12 сентября
Елена СИНИЦА
Прокуратура поставила на контроль ДТП с 10-летней девочке в Ангарске

Прокуратура поставила на контроль ДТП с 10-летней девочке в Ангарске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура контролирует проверку по факту происшествия с участием несовершеннолетней в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.

-По имеющейся информации, днем 12 сентября 51-летний водитель "Ниссан Лиф" ехал по улице Декабристов. Он наехал на 10-летнюю школьницу, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве.

Девочке понадобилась помощь медиков. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.