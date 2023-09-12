В Тулуне во время работ погиб слесарь аварийных работ Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тулуне возбуждено уголовное дело по факту гибели слесаря во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

- По данным правоохранителей, 28 августа слесарь устранял засор в канализационном люке рядом с жилым домом в Тулуне на улице Ленина, - говорят в ведомстве.

Как итог, погиб 50-летний слесарь аварийно-спасательных работ.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.