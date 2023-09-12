Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 13:15

В Тулуне во время работ погиб слесарь аварийных работ

Происшествие случилось 28 августа
Елена СИНИЦА
В Тулуне во время работ погиб слесарь аварийных работ

В Тулуне во время работ погиб слесарь аварийных работ

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тулуне возбуждено уголовное дело по факту гибели слесаря во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

- По данным правоохранителей, 28 августа слесарь устранял засор в канализационном люке рядом с жилым домом в Тулуне на улице Ленина, - говорят в ведомстве.

Как итог, погиб 50-летний слесарь аварийно-спасательных работ.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.