В Иркутске открыта выставка «Валентин Серов. Из собрания Русского музея». Фото: пресс-служба Иркутского областного художественного музея.

В Иркутске впервые открылась выставка произведений Валентина Серова — одного из самых значительных русских художников конца XIX – начала XX века. Экспозицию привезли из Государственного Русского музея. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея.

- В экспозиции представлено 47 произведений живописи и графики из собрания Государственного Русского музея. Выставка дополнена пятью произведениями из собрания Иркутского художественного музея, - говорят в пресс-службе.

Стоимость билетов: для детей до 7 лет — 100 рублей; для учащихся школ, ПТУ, средних специальных учебных заведений — 300 рублей; для взрослых, студентов, аспирантов — 500 рублей. Выставку также можно посетить по Пушкинской карте.

Выставка будет работать до 12 ноября 2023 года.