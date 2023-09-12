Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 13:55

ИГУ организовал учебные курсы по психологии для госслужащих

Слушатели оценили пользу программу
Елена СИНИЦА
ИГУ организовал учебные курсы по психологии для госслужащих

ИГУ организовал учебные курсы по психологии для госслужащих

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Удостоверения о повышении квалификации вручены слушателям программы «Психология профессиональной деятельности государственного гражданского служащего». Программа реализуется в Иркутском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

-При получении документа о прохождении курса его слушатели подчеркнули, что получили огромную пользу, - говорят в вузе.

Также известно, что в октябре 2023 года в вузе пройдут курсы для госслужащих по программе «Контрактная система в сфере закупок, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».