ИГУ организовал учебные курсы по психологии для госслужащих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Удостоверения о повышении квалификации вручены слушателям программы «Психология профессиональной деятельности государственного гражданского служащего». Программа реализуется в Иркутском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

-При получении документа о прохождении курса его слушатели подчеркнули, что получили огромную пользу, - говорят в вузе.

Также известно, что в октябре 2023 года в вузе пройдут курсы для госслужащих по программе «Контрактная система в сфере закупок, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».