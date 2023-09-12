В Иркутске родились две тройни с разницей в один день Фото: Артем КИЛЬКИН

Две уникальные тройни появились на свет в областном перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

- 31 августа родилась тройня. Каждый ребенок родился весом порядка двух килограммов. Сейчас малыши с мамой уже отправились домой, - говорят в министерстве.

Кроме этого, 1 сентября родились три мальчика-близнеца. Их вес - 1930, 1320 и 1880 граммов. Они находятся под наблюдением врачей.

В областном перинатальном центре только с начала года родились 53 двойни, а родившиеся тройняшки стали вторыми и третьми.

Количество троен в регионе – 1 случай на 15 тысяч родов.