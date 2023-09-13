«Ангарскцемент» завоевал серебро XIV Летней спартакиады холдинга «Сибирский цемент». Фото: Пресс-служба АО «Ангарскцемент».

Команда АО «Ангарскцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») заняла второе место на XIV Летней спартакиаде холдинга «Сибирский цемент», состоявшейся в Железногорске Красноярского края.

В традиционном спортивном турнире приняли участие восемь команд, представляющих управляющую компанию и предприятия, функционирующие в составе холдинга. Это более 200 человек из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского края и Республики Бурятия. В рамках спартакиады состоялись соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу, настольному теннису, легкой атлетике, силовому многоборью (кроссфиту), армрестлингу. Украшением спортивного праздника стал конкурс групп поддержки команд – чирлидеров, который проводился вне зачета.

Ангарские цементники завоевали первое место в мини-футболе и легкой атлетике, второе – в волейболе, третье – в стритболе и армспорте. Первый приз взяли также девушки-чирлидеры.

«Ангарскцемент» завоевал серебро XIV Летней спартакиады холдинга «Сибирский цемент». Фото: Пресс-служба АО «Ангарскцемент».

По итогам соревнований сборная «Ангарскцемента» заняла второе общекомандное место, уступив, как и в прошлом году, команде Топкинского цементного завода.

«Мы рады вновь взойти на почетный пьедестал спартакиады «Сибцема», – отмечает управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин. – Наша команда всегда отличалась сплоченностью и волей к победе, что помогает добиваться высоких результатов. В свою очередь спортивные достижения – мощный стимул для производственных успехов».