В Иркутской области полиция ищет пропавших братьев 11 и 13 лет Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Двух пропавших мальчиков разыскивают сотрудники полиции в Иркутской области. Старший – 13-летний Денис Николаевич Химин и младший – 11-летний Николай Николаевич Химин. Последний раз несовершеннолетних видели днем 8 сентября в Свердловском районе, недалеко от пляжа Якоби. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По имеющимся данным, ребята могут находиться в любом районе города, в заброшенных или недостроенных домах, в торговых центрах. Раньше мальчики неоднократно уходили из дома, - рассказывают в МВД.

Николай невысокого роста 150-160 см, имеет темные волосы и короткую стрижку. Был одет в черную длинную куртку, темные брюки и кроссовки с белой подошвой.

Денису на вид лет 10, рост 150 см, светлые волосы. Мальчик был одет в синюю толстовку и темные джинсы. Особые приметы: сгорбленная походка.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении детей, полицейские просят позвонить по телефонам: 8(3952)42- 04-51, 8-924-608-88-92 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).