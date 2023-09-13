Система видеонаблюдения «Ростелекома» на выборах в Иркутской области отработала без сбоев. Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

С 8 по 10 сентября 2023 года система видеонаблюдения, организованная «Ростелекомом» на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва, отработала в штатном режиме.

Также не было зафиксировано сбоев и на сети телефонной связи на избирательных участках (УИК) и в помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК) региона. Об этом сообщил технический директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Артем Глазунов.

Всего оператор подключил 1720 камер видеонаблюдения в 860 зданиях. Специалисты компании вели непрерывную видеосъемку выборного процесса. Записанный контент отправлен на хранение в собственные центры обработки данных «Ростелекома».

«Мы традиционно предоставляем техническую инфраструктуру для голосования. Во время выборов в региональный парламент наши специалисты работали в усиленном режиме: осуществляли круглосуточную техническую поддержку и мониторинг системы видеонаблюдения», — подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

«В этом году компания “Ростелеком” организовала монтаж видеонаблюдения и трансляцию изображения с камер на служебный портал в течение трех дней голосования. Благодаря видеонаблюдению участники избирательного процесса могли убедиться в честности и прозрачности выборов. Избирком выражает признательность “Ростелекому” за проделанную работу», — подчеркнул председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.