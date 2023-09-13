Электронные рецепты на лекарства вводят в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Электронные рецепты на лекарства в Иркутской области теперь будут применяться, наряду с бумажными носителями. Постановление подписал председатель регионального правительства Константин Зайцев. На официальном сайте правительства области рассказали о плюсах новшества.

Электронные рецепты на лекарства в Иркутской области

- Цифровые сервисы значительно облегчают работу врача. В настоящее время, электронные рецепты в регионе доступны для пациентов, которые получают льготные препараты. Внедрение этой практики в массы повысит удобство оказания и получения медицинской помощи, - сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

На данном этапе, минздрав Иркутской области готовит форму электронного документа и прорабатывает с аптеками механизм обслуживания таких рецептов. Применять новшество начнут в ноябре – декабре 2023 года. Однако, электронные рецепты на лекарства в Иркутской области не будут выписываться на психотропные и наркотические вещества.