Север Ольхона стал самым популярным турмаршрутом в "Заповедном Прибайкалье" Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В "Заповедном Прибайкалье" назвали самые популярные туристические маршруты в нацпарке летом этого года. Информацией об этом организация поделилась в своем телеграм-канале.

-Например, север Ольхона посетили свыше 40 тысяч туристов, Большую Байкальскую тропу - еще свыше 13 тысяч человек, а юг Ольхона - почти 11 тысяч, - говорят в нацпарке.

При этом в нацпарке отмечают, что все-таки туристические предпочтения за последний год изменились. В частности, маршрут "Озеро Сухое" в прошлом году посетили более 7000 человек, а вот за три месяца лета 2023 года - 4500.

Кроме этого, набирает популярность новый туристический маршрут «Исток Ангары», на территории, по которой он проходит, пожелали побывать порядка 400 человек. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году.