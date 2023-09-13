Север Ольхона стал самым популярным турмаршрутом в "Заповедном Прибайкалье"
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ
В "Заповедном Прибайкалье" назвали самые популярные туристические маршруты в нацпарке летом этого года. Информацией об этом организация поделилась в своем телеграм-канале.
-Например, север Ольхона посетили свыше 40 тысяч туристов, Большую Байкальскую тропу - еще свыше 13 тысяч человек, а юг Ольхона - почти 11 тысяч, - говорят в нацпарке.
При этом в нацпарке отмечают, что все-таки туристические предпочтения за последний год изменились. В частности, маршрут "Озеро Сухое" в прошлом году посетили более 7000 человек, а вот за три месяца лета 2023 года - 4500.
Кроме этого, набирает популярность новый туристический маршрут «Исток Ангары», на территории, по которой он проходит, пожелали побывать порядка 400 человек. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году.