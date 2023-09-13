В Черемхово завершились поиски пропавшего глухонемого Ивана Белоусова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 13 сентября правоохранительные органы и волонтеры объявили о начале поисков 21-летнего жителя Черемхово - Ивана Белоусова. Сейчас ГУ МВД России по Иркутской области объявило о завершении поисков.

-Парень не разговаривает и не слышит из-за особенностей здоровья. Ранее неоднократно уходил на длительное время, не сообщая об этом родным и близким, - говорилось в сводке.

На этот раз молодой человек ушел из дома утром 9 сентября. Из примет молодого человека назывались худощавое телосложение. Одет он был в трико спортивные черного цвета с тремя полосками белого цвета, кроссовки черные с белой подошвой.

Сейчас же в полиции сообщили, что пропавший найден живым. Оперативники заметили его в подъезде многоквартирного дома.