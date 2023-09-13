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НовостиОбщество13 сентября 2023 7:45

Свыше десяти тысяч голосов отдано за достижения Иркутской области

Самым популярным проектом является детский летний лагерь "Мандархан"
Елена СИНИЦА
Свыше десяти тысяч голосов отдано за достижения Иркутской области

Свыше десяти тысяч голосов отдано за достижения Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В течение двух недель проходит всероссийское голосование на платформе ДОСТИЖЕНИЯ.РФ. Здесь регионы представляют свои проекты. За этот период в поддержку проектов Иркутской области отдано свыше 10 тысяч голосов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Регион представляет пять проектов, самым популярным из которых является детский летний лагерь "Мандархан". Он находится на берегу залива Малое Море в Ольхонском районе, - говорят в правительстве.

Этот лагерь предоставляет бесплатный отдых для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Помимо этого, в числе популярных компания "Медтехсервис", которая занимается производством тест-полосок и глюкометров для контроля уровня глюкозы в крови.

Иркутский завод гусеничной техники, который является крупнейшим производителем гусеничной и колесной высокопроходимой техники на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Компания также планирует строительство завода трансмиссий и редукторов, и соглашение об этом инвестиционном проекте было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года.