Свыше десяти тысяч голосов отдано за достижения Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В течение двух недель проходит всероссийское голосование на платформе ДОСТИЖЕНИЯ.РФ. Здесь регионы представляют свои проекты. За этот период в поддержку проектов Иркутской области отдано свыше 10 тысяч голосов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Регион представляет пять проектов, самым популярным из которых является детский летний лагерь "Мандархан". Он находится на берегу залива Малое Море в Ольхонском районе, - говорят в правительстве.

Этот лагерь предоставляет бесплатный отдых для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Помимо этого, в числе популярных компания "Медтехсервис", которая занимается производством тест-полосок и глюкометров для контроля уровня глюкозы в крови.

Иркутский завод гусеничной техники, который является крупнейшим производителем гусеничной и колесной высокопроходимой техники на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Компания также планирует строительство завода трансмиссий и редукторов, и соглашение об этом инвестиционном проекте было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года.