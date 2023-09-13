В Иркутской области автомобили двух "серых" майнеров продадут на торгах Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутской области осенью арестовали три автомобиля, владельцы которых занимались майнингом криптовалюты неприспособленных помещениях. При этом две машины планируется продать, чтобы расплатиться с долгами. Об этом сообщает Байкал24.

- Судебные приставы вместе с энергетиками осматривают машины на парковках у торговых центров, жилых домов и по номерам авто проверяют есть ли долги у его собственника, - передает издание.

Так, например, у одного майнера долги достигли 1,4 млн рублей, у другого - 600 тысяч рублей, у третьего - 290 тысяч рублей. Последний уже оплатил свой долг.

Оставшиеся два авто будут проданы на торгах.