В драмтеатре Иркутска готовят показы спектаклей для слабовидящих зрителей. Фото: министерство культуры Иркутской области
В Иркутском драмтеатре начали адаптировать спектакли для незрячих людей. Это «Любовь и голуби» и «На всякого мудреца довольно простоты». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
- Описание предметов, пространства или действий готовит сертифицированный специалист, прошедший подготовку в Институте реабилитации Всероссийского общества слепых «РЕАКОМП», - говорят в министерстве.
Комментирование будет вестись в режиме реального времени. Незрячие люди будут получать информацию через мононаушник и радиоприемник.
Предполагается, что на каждый показ отведут 10 бесплатных мест.
Как рассказали в минкульте, в регионе около 8,5 тысячи человек с нарушениями зрения, а в областной столице - 3 тысячи.