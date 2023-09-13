В драмтеатре Иркутска готовят показы спектаклей для слабовидящих зрителей. Фото: министерство культуры Иркутской области

В Иркутском драмтеатре начали адаптировать спектакли для незрячих людей. Это «Любовь и голуби» и «На всякого мудреца довольно простоты». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.

- Описание предметов, пространства или действий готовит сертифицированный специалист, прошедший подготовку в Институте реабилитации Всероссийского общества слепых «РЕАКОМП», - говорят в министерстве.

Комментирование будет вестись в режиме реального времени. Незрячие люди будут получать информацию через мононаушник и радиоприемник.

Предполагается, что на каждый показ отведут 10 бесплатных мест.

Как рассказали в минкульте, в регионе около 8,5 тысячи человек с нарушениями зрения, а в областной столице - 3 тысячи.