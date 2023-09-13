Учителя Иркутской области смогут обучиться работе с искусственным интеллектом Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Учителям Иркутской области дадут возможность обучиться по программам повышения квалификации использованию искусственного интеллекта в своей работе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Чтобы пройти обучение, до 15 сентября зарегистрироваться на одну из программ повышения квалификации, - говорят в правительстве.

Программа предполагает обучение как для учителей информатики, так и для учителей из других областей. При этом оно в свою очередь делится на базовый и углубленный уровни.

В Иркутской области пройти обучение смогут 1,5 тысячи педагогов.