Иркутяне поучаствовали в международном шахматном онлайн-турнире Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Иркутяне выступили на товарищеском шахматном турнире между командами городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая. Соревнования проходили в Казани в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Воспитанники муниципального шахматного клуба заняли 12-е место, набрав 61 балл, - говорят в мэрии.

Участие в соревнованиях принимали 20 команд из Ростова, Красноярска, Казани, Нижнего Новгорода, Шанхая, Шэньчжэня, Циндао, Чанчун.