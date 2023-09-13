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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:48

Иркутяне поучаствовали в международном шахматном онлайн-турнире

Они заняли 12-е место
Елена СИНИЦА
Иркутяне поучаствовали в международном шахматном онлайн-турнире

Иркутяне поучаствовали в международном шахматном онлайн-турнире

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Иркутяне выступили на товарищеском шахматном турнире между командами городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая. Соревнования проходили в Казани в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Воспитанники муниципального шахматного клуба заняли 12-е место, набрав 61 балл, - говорят в мэрии.

Участие в соревнованиях принимали 20 команд из Ростова, Красноярска, Казани, Нижнего Новгорода, Шанхая, Шэньчжэня, Циндао, Чанчун.