В Иркутске пройдут соревнования на кубок Генконсульства КНР по Вэйци Фото: Елена СИНИЦА

В Иркутске впервые пройдут соревнования на кубок Генерального консульства КНР по логической настольной игре Вэйци (Го). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Мероприятие запланировано на 16 и 17 сентября. В 10.00 соревнования пройдут в научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского, - говорят в администрации.

В соревнованиях примут участие Иркутск, Ярославль, Москва, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Новосибирск.

Иркутяне могут понаблюдать за игрой, принять участие в мастер-классах по каллиграфии, живописи.

Вход для всех желающих свободный.