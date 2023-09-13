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НовостиОбщество13 сентября 2023 10:06

В Иркутске пройдут соревнования на кубок Генконсульства КНР по Вэйци

Вход для всех желающих свободный
Елена СИНИЦА
В Иркутске пройдут соревнования на кубок Генконсульства КНР по Вэйци

В Иркутске пройдут соревнования на кубок Генконсульства КНР по Вэйци

Фото: Елена СИНИЦА

В Иркутске впервые пройдут соревнования на кубок Генерального консульства КНР по логической настольной игре Вэйци (Го). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Мероприятие запланировано на 16 и 17 сентября. В 10.00 соревнования пройдут в научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского, - говорят в администрации.

В соревнованиях примут участие Иркутск, Ярославль, Москва, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Новосибирск.

Иркутяне могут понаблюдать за игрой, принять участие в мастер-классах по каллиграфии, живописи.

Вход для всех желающих свободный.