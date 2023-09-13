Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутской области 14 сентября 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в ряде районов Иркутской области 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

-Как рассказали в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 сентября ожидается мокрый снег и дождь в северо-восточных районах, - говорят в ведомстве.

Кроме этого, ожидаются заморозки -2,-7 градусов. В МЧС попросили учитывать информацию о погоде при планировании поездок на дальние расстояния!