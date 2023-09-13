Приехал в Иркутск из Тулуна: полиция ищет 14-летнего Александра Влахина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают 14-летнего школьника Александра Влахина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-Подросток приехал в Иркутск из Тулуна, поэтому может быть дезориентирован. Последний раз его видели 11 сентября в Свердловском районе Иркутска рядом с остановкой «Улица Мухиной», - говорят в полиции.

Предполагается, что Александр может быть вблизи ТЦ, на объектах незавершенного строительства, а также в подъездах многоквартирных домов.

Как сообщают правоохранители, подростку на вид 14 лет, его рост - примерно 160 сантиметров. Уточняется, что подросток имеет среднее телосложение и волосы светлого цвета.

В тот день на нем были черный спортивный костюм и кроссовки темно-синего цвета.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Александра, полицейские просят связаться по телефонам: 8(3952)42- 04-51, 8-924-608-88-92 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).

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