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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:36

Психолог Наумова назвала максимально допустимое число кружков для подростков

Важно учитывать интересы ребенка
Елена СИНИЦА
Психолог Наумова назвала максимально допустимое число кружков для подростков

Психолог Наумова назвала максимально допустимое число кружков для подростков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Наумова, детский психолог, рассказала, что подросткам и старшеклассникам следует посещать не более четырех дополнительных секций в неделю, помимо занятий в школе.

-Такой график позволит избежать сверхнагрузки у ребят. При этом важно учитывать желания и интересы подростков при выборе кружков, - прокомментировала она в разговоре с NEWS.ru.

Она отметила, что главная цель кружка - доставить ребенку удовольствие, развить его навыки и помочь ему почувствовать себя значимым, успешным и счастливым.