Психолог Наумова назвала максимально допустимое число кружков для подростков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Наумова, детский психолог, рассказала, что подросткам и старшеклассникам следует посещать не более четырех дополнительных секций в неделю, помимо занятий в школе.

-Такой график позволит избежать сверхнагрузки у ребят. При этом важно учитывать желания и интересы подростков при выборе кружков, - прокомментировала она в разговоре с NEWS.ru.

Она отметила, что главная цель кружка - доставить ребенку удовольствие, развить его навыки и помочь ему почувствовать себя значимым, успешным и счастливым.