Врач рассказала, как выявить туберкулез на ранней стадии Фото: Мария ЛЕНЦ

Профессор медицинского факультета Госуниверситета просвещения, Оксана Пивоварова, рассказала, что туберкулез можно обнаружить на ранней стадии, если провести флюорографию вовремя. Она отметила, что даже единичные признаки патологического процесса в легочной ткани уже видны. Врач рекомендует всем, кто контактировал с инфицированным, пройти данное исследование. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Пациентам, которые были в контакте с больными туберкулезом, следует обратить особое внимание на такие симптомы и немедленно обратиться к терапевту. Терапевт может назначить флюорографию или рентгенографию грудной клетки. Даже на начальной стадии туберкулеза уже можно обнаружить единичные проявления патологического процесса в легочной ткани, - подчеркнула Пивоварова.

Она также отметила, что при необходимости мокроту анализируют на наличие патологических (туберкулезных) клеток и направляют пациента на консультацию к узкопрофильному специалисту - фтизиатру.