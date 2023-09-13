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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:42

Врач рассказала, как выявить туберкулез на ранней стадии

Важно провести флюорографию вовремя
Елена СИНИЦА
Врач рассказала, как выявить туберкулез на ранней стадии

Врач рассказала, как выявить туберкулез на ранней стадии

Фото: Мария ЛЕНЦ

Профессор медицинского факультета Госуниверситета просвещения, Оксана Пивоварова, рассказала, что туберкулез можно обнаружить на ранней стадии, если провести флюорографию вовремя. Она отметила, что даже единичные признаки патологического процесса в легочной ткани уже видны. Врач рекомендует всем, кто контактировал с инфицированным, пройти данное исследование. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Пациентам, которые были в контакте с больными туберкулезом, следует обратить особое внимание на такие симптомы и немедленно обратиться к терапевту. Терапевт может назначить флюорографию или рентгенографию грудной клетки. Даже на начальной стадии туберкулеза уже можно обнаружить единичные проявления патологического процесса в легочной ткани, - подчеркнула Пивоварова.

Она также отметила, что при необходимости мокроту анализируют на наличие патологических (туберкулезных) клеток и направляют пациента на консультацию к узкопрофильному специалисту - фтизиатру.