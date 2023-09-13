В Братске простились с погибшим на СВО отцом четверых детей Владиславом Парулиным. Фото: телеграм-канал Сергея Серебренникова

Братск простился с погибшим на СВО Парулиным Владиславом. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Серебренников.

- Родился Владислав Леонидович 21 февраля 1970 года в Братске, окончил школу № 28. С 1988 по 1990 год проходил службу в Российской Армии — рядовой, водитель. В июне этого года подписал контракт на участие в СВО, - написал Серебренников.

Известно, что у погибшего в Братске остались родители, жена, трое сыновей и дочь.