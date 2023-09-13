В Тайшетском районе отреставрировали памятник погибшим воинам ВОВ. Фото: телеграм-канал Натальи Дикусаровой

В селе Нижняя Заимка, Тайшетского района, отреставрировали памятник воинам, погибшим в период с 1941 по 1945 годы. Об этом 13 сентября сообщила депутат Заксобрания Иркутской области Наталья Дикусарова, передает Тайшет24.

- В ходе реставрации использовались материалы высокого качества, которые придали памятнику привлекательный вид. Местные жители были очень довольны результатом, - сообщила депутат.

На церемонии открытия памятника присутствовали жители села, учащиеся школы и приглашенные гости.