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НовостиОбщество13 сентября 2023 12:10

Объекты теплоснабжения Иркутска готовы к началу отопительного сезона

С 18 сентября начнется поэтапное подключение объектов к отоплению
Елена СИНИЦА
Объекты теплоснабжения Иркутска готовы к началу отопительного сезона

Объекты теплоснабжения Иркутска готовы к началу отопительного сезона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. На котельных сформирован необходимый запас угля и мазута. Сейчас завершается ревизия тепловых пунктов и ремонт инженерных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Во время плановых отключений мы заменили 53 единицы запорной арматуры и 52 пожарных гидранта. Промыто 32 километра канализационных сетей, - говорят в администрации.

Помимо этого, проведен ремонт свыше тысячи колодцев, обновлено свыше двух километров сетей водоснабжения.

По данным Иркутского УГМС, в областной столице до конца месяца ожидается среднемесячная температура выше нормы. С 18 сентября начнется поэтапное подключение объектов к отоплению.

Школы, детские сады, учреждения культуры и спорта Иркутска полностью готовы к запуску тепла. Они будут подключены в первую очередь, подчеркнул мэр города Руслан Болотов.