Не кормила и не лечила: в Иркутской области осудят женщину за убийство собственного сына Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следкома Иркутской области.

-По данным следствия, 35-летняя женщина долгое время не обращалась за помощью медиков, хотя у ребенка резко ухудшалось здоровье. Она также не обеспечивала его качественным питанием, сын ел продукты быстрого питания, - говорят в следкоме.

В начале августа 2022 года мальчика экстренно госпитализировали в больницу. Через непродолжительное время 12-летний ребенок скончался в реанимационном отделении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.