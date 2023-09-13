Ведется регистрация участников и волонтеров Всемирного фестиваля молодежи Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Регистрация участников и волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи продолжается до 4 ноября 2023 года на официальном сайте мероприятия. Фестиваль соберет около 20 тысяч участников из разных стран, а также пять тысяч волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Поучаствовать в мероприятии могут все желающие от 18 до 35 лет и подростки от 14 до 17 лет, - говорят в правительстве.

Известно, что зарегистрироваться уже решил 391 житель и 271 волонтер из Иркутской области.