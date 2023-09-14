Горячая линия по работе для инвалидов появится в Иркутской области 18 сентября Фото: Анастасия Осипова

В Иркутской области 18 сентября проведут горячую линию по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Специалисты министерства труда и занятости ответят на вопросы интересующихся иркутян. Будут даны разъяснения по правилам исчисления квоты и альтернативным способам ее выполнения, - рассказывают в правительстве.

Напомним, что для работодателей региона, которые имеют численность работников более 35 человек, вводится квота для приема на работу инвалидов. Эти обязательства касаются около 2,4 тыс работодателей, а на квотированных местах трудятся 5,2 тыс человек.

Кроме того, в Иркутской области с 2016 года внедрили альтернативный способ выполнения квоты - выделение рабочих мест путем заключения соглашений между работодателями. В результате этой альтернативы с начала 2023 года трудоустроен 231 человек с инвалидностью.

Вопросы можно задать по телефону горячей линии 8 (950) 068-15-10 с 08:00 до 20:00 часов.