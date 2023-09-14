Погода в Иркутске 14 сентября 2023 года ожидается без существенных осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на середину сентября, погода все еще радует иркутян. Вечерами становится прохладно, но нет осенних проливных дождей и сильных порывов ветра. Синоптики рассказали, какая ожидается погода в Иркутске 14 сентября 2023 года.

Погода в Иркутске 14 сентября 2023 года

- По региону ожидается переменная облачность, без существенных осадков, в западных и северных районах области возможны кратковременные дожди, утром туман, ветер западный и северо-западный до 10 метров в секунду. Температура поднимется до +20, а при облачной погоде до +13 градусов, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 14 сентября 2023 года будет облачной с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный до 10 метров в секунду, температура +17…+19 градусов.

Кроме того, 14 сентября в регионе возможны заморозки до -7 градусов, а также высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.