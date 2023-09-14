Отключение света в Иркутске 14 сентября 2023 года коснется двух районов
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Отключение света в Иркутске 14 сентября 2023 года затронет некоторые дома города. У кого-то электроэнергию ограничат всего на несколько часов, а кто-то не сможет пользоваться электроприборами в течение всего дня. КП-Иркутск расскажет, кого коснется ограничение электроснабжения.
- Под отключение электроэнергии попадут Свердловский и Правобережный районы Иркутска. Это произойдет в связи с проведением плановых работ на электрических сетях, - рассказывают в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Узнать конкретные адреса, по которым произойдет отключение света в Иркутске 14 сентября 2023 года можно в таблицах, представленных ниже.
Отключение света в Иркутске 14 сентября 2023 года затронет некоторые дома города. Фото: Свет 38
Под отключение электроэнергии попадут Свердловский и Правобережный районы Иркутска. Фото: Свет 38
У кого-то электроэнергию ограничат всего на несколько часов. Фото: Свет 38
Кроме того, в компании предупреждают, что в плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.