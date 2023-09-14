В Тайшетском районе отреставрировали памятник героям, погибшим в 1941-1945 годах. Фото: телеграм-канал Натальи Дикусаровой

Памятник героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны открыли после реставрации в селе Нижняя Заимка Тайшетского района. Здесь на мемориальных табличках перечислены имена земляков, погибших в 1941-1945 годах. Об этом сообщает в своем телеграм-канале депутат Заксобрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

- Было принято решение восстановить памятник. Несколько месяцев назад к работе привлекли архитекторов и специалистов, которые способны воплотить проект в жизнь, - рассказывает Наталья Дикусарова.

С жителями села были проведены общественные слушания. Им представили макеты. Потом подобрали материалы и начали работу.

На открытие пришли жители Нижней Заимки, ученики местной школы, приехали гости. Все принимали участие в процессе реставрации.