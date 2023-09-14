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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 2:02

В день исчезновения ехал на такси: в Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Иркутске разыскивают без вести пропавшего Михаила Толмачева
Таисия ЧЕМИСОВА
В Иркутске разыскивают без вести пропавшего Михаила Толмачева

В Иркутске разыскивают без вести пропавшего Михаила Толмачева

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции в Иркутске разыскивают без вести пропавшего 35-летнего жителя микрорайона Первомайский Михаила Толмачева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В полицию обратилась мать пропавшего. Женщина рассказала, что сын ушел из дома 1 сентября и с тех пор не возвращался. Сотрудники выяснили, что в день исчезновения мужчина на такси доехал до улицы Тельмана Ленинского района. Дальнейший маршрут его передвижения неизвестен, - говорят в МВД.

Разыскиваемый выглядит на 35 лет, рост 182 сантиметра, крепкое телосложение, серо-голубые глаза и темно-русые волосы средней длины. Мужчина был одет в футболку и спортивные брюки темного цвета. Сообщается, что пропавший может быть дезориентирован.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Михаила Толмачева или видевших его после вышеуказанной даты, сообщить по телефонам: 8(3952)44-44-04, 21-39-30, 8-950-132-48-88 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).