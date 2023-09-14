Свалил на землю и ударил ногой по голове: мужчина предстанет перед судом за убийство прохожего в Иркутске

19-летний житель Иркутска до смерти избил своего знакомого на бульваре Постышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Октябрьского района Иркутска направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который до смерти избил прохожего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- По версии следствия, 6 июля 2023 года 19-летний местный житель встретил своего знакомого на бульваре Постышева. Между мужчинами раньше возникал конфликт, увидев друг друга, они начали словесную перепалку, которая переросла в драку. Обвиняемый свалил своего неприятеля на землю и ударил ногой по голове. От полученных травм 42-летний потерпевший скончался в больнице спустя несколько дней, - рассказывают в прокуратуре.

Обвиняемого задержали сотрудники полиции. В настоящее время суд будет рассматривать уголовное дело, направленное прокуратурой, по существу.