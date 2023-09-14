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НовостиОбщество14 сентября 2023 2:49

В Прибайкальском национальном парке проходит массовая миграция птиц

В период миграции можно увидеть более 20 видов краснокнижных хищников
Таисия ЧЕМИСОВА
В Прибайкальском национальном парке проходит массовая миграция птиц

В Прибайкальском национальном парке проходит массовая миграция птиц

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Массовая миграция птиц проходит в Прибайкальском национальном парке. Максимальное количество пернатых ежегодно регистрируется в середине сентября. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В период миграции можно увидеть в воздухе более 20 видов редких хищников из красной книги. Среди них: беркут, орлан-белохвост, степной орел, скопа, могильник, сапсан, кречет и балобан, - рассказывают в организации.

Регулярные наблюдения за миграцией птиц ведутся с 90-х годов прошлого столетия. Благодаря наблюдениям, можно получить ценную информацию о динамике численности хищников Предбайкалья и южной части Среднесибирского плоскогорья.