В Иркутске обсудили вопросы поддержки работников авиазавода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске обсудили вопросы поддержки работников Иркутского авиационного завода и развития микрорайона Иркутск-2. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области

– У Иркутского авиазавода отличные долгосрочные перспективы. Самолеты построены профессионалами высокого уровня, используются самые современные технологии, новые станки и оборудование. Наша задача - сформировать инфраструктуру вблизи предприятия и создать комфортные условия жизни его сотрудникам, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Одной из тем стал вопрос обеспечения специалистов авиазавода доступным жильем. Кроме того, глава региона поручил проработать областному министерству образования вопрос развития детских садов и школ.

Также на совещании обсудили вопрос транспортной доступности для работников завода. Будет обследован пассажиропоток и маршрутная сеть регулярных перевозок в Иркутске-2. Помимо этого, обследование потока транспорта на основных направлениях улично-дорожной сети, примыкающей к заводу.