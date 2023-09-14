На форум «Леса России» в Иркутске прибыло около 350 специалистов

В Иркутске начал работу федеральный форум “Леса Сибири”. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске начал работу федеральный форум “Леса Сибири”. Для участия в нем в столицу региона прибыло около 350 специалистов лесной отрасти. В том числе замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, сенатор Совета Федерации Татьяна Гигель, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин. На церемонии открытия всех гостей приветствовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Форум неслучайно проходит именно в Иркутской области, - отметил Олег Бочаров. - Видим, что регион занимает лидирующие позиции по многим направлениям развития промышленности. Скоро состоится полномасштабное открытие первого со времен Советского Союза целлюлозно-картонного комбината. Провели предварительные переговоры с компанией Росатом, пришли к пониманию, что есть перспективы и в лесохимии, и в переработке древесины. Именно повышение маржинальности продукции отрасли обеспечивает дополнительные инвестиции, и создает хорошую переговорную базу с поставщиками оборудования и техники.

– Неудивителен выбор Иркутской области в качестве площадки форума – это один из самых красивых лесных регионов России, который демонстрирует значительные экономические успехи даже в условиях непростой социально-экономической обстановки, - подчеркнул Сергей Аноприенко.

На пленарном заседании обсуждались предварительные итоги работы лесного комплекса России и задачи, которые предстоит решать работникам отрасли.

– Иркутская область - один из лидеров в области лесозаготовки, только по доходам за семь месяцев этого года в федеральный бюджет перечислено 2,7 млрд рублей, область хорошо проходит пожароопасный сезон, – отметил Иван Советников.

– Приятно, что в преддверии Дня работников леса, Иркутская область принимает представителей лесной отрасли со всей страны, - сказал Игорь Кобзев. - Сегодня коллеги подводят итоги пожароопасного сезона, обсуждают вопросы лесозаготовки, лесопереработки, цифровизации отрасли. Мне кажется, что развитие цифровизации интересно для многих регионов, особенно традиционно лесных. В Иркутской области около 70 миллионов гектаров леса, и цифровизация отрасли даст возможность усилить учет и контроль за этим огромным природным ресурсом.

Также в ходе заседания были вручены государственные и ведомственные награды. Ведомственным знаком отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств России» награжден старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов Сергей Больбот. Начальник лесопожарной станции III типа поселка Новая Игирма Игорь Назаренко получил почетную грамоту Рослесхоза. Благодарности Губернатора Иркутской области объявлены инструктору пожарно-десантной команды Качугского авиаотделения Алексею Иванову и старшему инспектору Шелеховского лесничества Вячеславу Соколову.