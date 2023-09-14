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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 4:38

Хотел заработать на инвестициях: сибиряк месяц брал кредиты, чтобы «подарить» аферистам почти 3 млн рублей

В Иркутске мошенники выманили у пенсионера более 2,5 млн рублей
Таисия ЧЕМИСОВА
В Иркутске мошенники выманили у пенсионера более 2,5 млн рублей

В Иркутске мошенники выманили у пенсионера более 2,5 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

58-летний житель Иркутска обратился в отдел полиции накануне. Как выяснилось, мужчина хотел заработать на инвестициях, однако потерял 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пенсионер нашел объявление о дополнительном заработке с помощью инвестиций в социальных сетях. Он связался с сотрудником брокерской фирмы, где мужчине предложили вложиться в акции, чтобы быстро получить прибыль, - рассказывают в МВД.

В течение месяца доверчивый иркутянин совершил более 25 переводов на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. Деньги мужчина, в основном, брал в кредит. В какой-то момент пенсионер решил обналичить накопленную сумму, но ему пояснили, что для этого нужно открыть платный счет в зарубежном банке и оплатить налоги за перемещение денег. Таким образом, оплата передвижений суммы превышала вложенные деньги в два раза. После этого мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело, преступников разыскивают.