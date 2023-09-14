Обряд «Закрытие небесных врат» проведут шаманы в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На «Закрытие небесных врат» приглашают всех желающих иркутские шаманы. После летнего периода, природа угасает. Божества коренных народов Прибайкалья погружаются в сон, который продлится до пробуждения природы. Весной «Небесные врата» вновь будут открыты. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

- Шаманы должны поклониться божествам, пока они не ушли в спячку, попросить их о защите в зимний период. Всех, кто будет молиться, божества будут видеть и защищать от невзгод, - рассказывают в центре.

Для подношений можно принести белёный чай, сладости, водку, молоко, сливочное масло, два ритуальных синих шарфа - хадака, а также списки близких людей.

Мероприятие состоится 16 сентября в 11:00 на острове Комсомольском в Иркутске.