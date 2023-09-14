С начала года жители Иркутской области сдали 59 единиц оружия без документов Фото: Михаил ФРОЛОВ

59 единиц незарегистрированного оружия сдали жители Иркутской области. В основном это охотничьи огнестрельные гладкоствольные ружья и газовое оружие и с нарезным стволом. Кроме того, добровольно передали 434 патрона. Общая сумма вознаграждений составила больше 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

- В охотничий сезон иркутяне часто находят незарегистрированное оружие в лесу. В таком случае нужно вызвать сотрудников полиции или самостоятельно принести предмет в ближайший отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и написать заявление, - рассказывает майор полиции Елена Зуева.

При добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия или взрывчатых устройств, граждане освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, они получат вознаграждение от двух до 10 тысяч рублей.

При сдаче оружия при себе нужно иметь паспорт, а для получения выплаты понадобятся СНИЛС и ИНН.