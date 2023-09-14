Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД начнут работать в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На автодорогах Иркутской области начнут работать 10 передвижных и 2 мобильных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс служба правительства региона.

- По два комплекса получит Братск, Тулун, Зима и Черемхово, по одному – Тайшет, Алзамай, Байкальск и Иркутск. Места для камер определили совместно с сотрудниками ГИБДД. Именно там происходит наибольшее количество ДТП, - говорят в региональном правительстве.

Передвижные комплексы разместят у дорог, а мобильные – в автомобилях. Они будут снимать нарушения во время движения. Данные с камер автоматически поступят в ГИБДД и нарушителю выпишут штраф.

Комплексы будут фиксировать повышение скорости, выезд на встречную полосу, движение с не пристегнутым ремнем безопасности, пересечение сплошной линии, движение по обочине и другие нарушения.