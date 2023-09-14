Традиционный общегородской субботник в Иркутске состоится 30 сентября
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
Традиционный осенний общегородской субботник пройдет в Иркутске 30 сентября. Всех желающих приглашают принять участие. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
– Проводить уборку дважды в год – весной и осенью уже стало доброй традицией для иркутян. Приглашаю всех: у нас с вами есть отличная возможность сделать свой город чище! – сказал мэр города Руслан Болотов.
Всем участникам субботника предоставят необходимый инвентарь. Уже приготовлено 30 тысяч мусорных пакетов, а также 15 тысяч пар перчаток.
Ранее общегородской субботник проходил 22 апреля, в нем поучаствовали 12,5 тысячи жителей. Тогда было собрано 1,5 тысячи тонн мусора.
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