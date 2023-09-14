Молодежь Иркутска может получить до миллиона рублей на реализацию своих идей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Иркутска могут претендовать на финансовую поддержку в размере до одного миллиона на реализацию своих идей. "Росмолодежь. Гранты 2 сезон" принимает заявки до 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- К участию приглашают иркутян в возрасте от 14 до 35 лет, - говорят в администрации.

Участникам требуется выбрать номинацию, отправить можно только один проект. Всего предусмотрено 18 направлений, в числе которых развитие и поддержка добровольчества, развитие семейных ценностей, экологическое просвещение, противодействие экстремизма и терроризма в молодежной среде, туристическая привлекательность и развитие молодежного туризма.