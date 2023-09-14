В Усолье-Сибирском иномарка сбила 10-летнего велосипедиста Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-Все случилось вечером 13 сентября на проспекте Красных Партизан. Известно, что 10-летний велосипедист выехал на дорогу перед иномаркой Toyota Corolla Fielder, - говорят в полиции.

Как итог, мальчик получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.