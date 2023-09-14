В Усолье-Сибирском иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Усолье-Сибирском сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
-Все случилось вечером 13 сентября на проспекте Красных Партизан. Известно, что 10-летний велосипедист выехал на дорогу перед иномаркой Toyota Corolla Fielder, - говорят в полиции.
Как итог, мальчик получил травмы, его госпитализировали в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.