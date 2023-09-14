Хотел сходить на свидание за чужой счет: в Иркутске задержали мужчину, платившего найденной банковской картой Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские благодаря пользователям интернета установили подозреваемого в оплате подготовки к свиданию чужой банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

-Мужчина расплатился банковской картой незнакомой ему иркутянки за новую прическу, цветы и мастерку, - рассказали в полиции.

Найти мужчину помогла подписчица одного из сообществ в соцсетях. Она узнала подозреваемого и сообщила в полицию.

Полицейские нашли его, доставили в отдел. Подозреваемый не стал отрицать свою вину. Он рассказал, что хотел сходить на свидание.

Он подстригся, купил одежду, цветы и продукты питания, расплатившись найденной банковской картой, принадлежавшей жительнице Иркутска. Сейчас же мужчина пообещал вернуть деньги владелице карты.