Хотел сходить на свидание за чужой счет: в Иркутске задержали мужчину, платившего найденной банковской картой
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутске полицейские благодаря пользователям интернета установили подозреваемого в оплате подготовки к свиданию чужой банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
-Мужчина расплатился банковской картой незнакомой ему иркутянки за новую прическу, цветы и мастерку, - рассказали в полиции.
Найти мужчину помогла подписчица одного из сообществ в соцсетях. Она узнала подозреваемого и сообщила в полицию.
Полицейские нашли его, доставили в отдел. Подозреваемый не стал отрицать свою вину. Он рассказал, что хотел сходить на свидание.
Он подстригся, купил одежду, цветы и продукты питания, расплатившись найденной банковской картой, принадлежавшей жительнице Иркутска. Сейчас же мужчина пообещал вернуть деньги владелице карты.