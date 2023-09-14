В Иркутске продолжают ремонтировать автомобильные дороги Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске в соответствии с графиком продолжается ремонт улиц Полярная, Академическая, Терешковой, объездной микрорайона Зеленый. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Только за минувшую ночь на Полярной выполнили устройство верхнего слоя покрытия на площади 4000 квадратных метров. Помимо прочего, продолжается асфальтирование тротуаров, обустройство водопропускного канала, - говорят в администрации.

В мэрии отмечают, что работы ведутся в круглосуточном режиме. Также сообщается, что продолжается и ямочный ремонт. Например, приводят в порядок улицы Баумана, Шпачека, Марии Цукановой, Байкальскую, Маяковского.