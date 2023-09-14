В Братске ведется благоустройство площади перед ТКЦ «Братск-АРТ». Фото: администрация Братска

В Братске проводится благоустройство площади перед ТКЦ «Братск-АРТ». Работы по итогам конкурных процедур выполняет братская компания ООО «Сталкер». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Планируется установить металлические столбики, которые будут препятствовать въезду авто на площадь, частично обновить брусчатку и бордюрный камень. Кроме этого, заменят асфальтовое покрытие, установят сцену на месте бывшего фонтана. Появятся новые урны и энергоэффективные светильники, - говорят в администрации.

Все работы на площади должны быть завершены не позже 31 октября 2023 года.