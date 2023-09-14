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НовостиОбщество14 сентября 2023 9:53

В Братске отопительный сезон начнется с 18 сентября

Сначала тепло будут подавать в соцучреждения
Елена СИНИЦА
В Братске отопительный сезон начнется с 18 сентября. Фото: администрация Братска

В Братске отопительный сезон начнется с 18 сентября. Фото: администрация Братска

В Братске отопительный сезон начнется с 18 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Серебренников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Сначала тепло будут подавать в соцучреждения - школы, детские сады, больницы. После начнут подключать многоквартирные дома, затем в объекты социально-бытового и коммунального сектора, - рассказывают в администрации.

На сегодняшний день подготовка к отопительному сезону завершена. В администрации напомнили, что в прошлом году отопительный сезон стартовал с 12 сентября.