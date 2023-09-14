В Иркутске состоится парад российского студенчества 16 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 сентября в областном центре состоится парад российского студенчества. В традиционном праздничном шествии примут участие порядка 30 вузов и ссузов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Колонна стартует в 13.00 от сквера имени Кирова и пройдет до площади у дворца спорта «Труд», - говорят в мэрии Иркутска.

Кроме этого, состоятся церемония посвящения первокурсников в студенты, а также концерты и розыгрыш призов.

Известно, что с 13:00 до 14:00 ограничат движение автомобилей по улицам Ленина (от Желябова до Дзержинского) и Желябова (от Сухэ-Батора до Ленина).