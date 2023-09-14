Рассказываем, где ожидается отключение горячей воды в Иркутске 15 сентября 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 15 сентября ожидается отключение горячей воды в Иркутске 15 сентября 2023 года. Об этом сообщает WEACOM.ru.

Отключение горячей воды в Иркутске 15 сентября 2023 года

Так, в некоторых домах Иркутска будет ограничено горячее водоснабжение для проведения ремонтных работ на тепловой сети. Это нужно, чтобы избежать в дальнейшем аварийных ситуаций.

Кого ждет отключение горячей воды в Иркутске 15 сентября 2023 года, ресурсоснабжающая организация представила в формате таблицы.

фото: теплосети Иркутска

На сайте Иркутской энергосбытовой компании размещена карта отключений горячего водоснабжения https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/dcClientH.html. Также для вашего удобства работает контакт-центр: 8-800-100-9777 или 8-3952-790-777.