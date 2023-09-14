В Иркутске состоится фестиваль садоводов и огородников Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске 16 сентября состоится VIII Фестиваль садоводов и огородников. Участникам покажут новинки цветочных и плодовых культур, а также поделятся информацией о технологиях по оздоровлению земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Программа будет организована с 10:00 до 17:00 на площадке в районе домов, расположенных по адресам: Дзержинского, 34 и Чехова, 23, - говорят в мэрии.

Кроме этого, состоится конкурс "Дары осени", где устроят дегустацию домашних заготовок и покажут композиции из цветов и плодов.