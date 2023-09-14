Депутаты ЗС Иркутской области нового созыва соберутся на сессию 19 сентября. Фото: избирком Иркутской области

Первое заседание регионального парламента четвертого созыва состоится 19 сентября. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного избиркома Илья Дмитриев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Избирательной комиссии региона.

-Ранее стали известны результаты выборов депутатов в Заксобрание региона. По одномандатным округам состав обновился более чем на 50%, - говорят в избиркоме.

Также известно, что более половины мест в обновленном составе займут депутаты от партии "Единая Россия", которая набрала более 58%.